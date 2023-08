Gerente, Babá e RH: Sine do Acre tem 62 vagas de emprego nesta quarta-feira em Rio Branco

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 30, a criação de uma comissão para coordenar a realização de concurso público de vagas de nível médio e superior da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). A comissão será a responsável por fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso público, tais como número de vagas, descrição dos cargos com indicação da localização das vagas, remuneração, requisitos para provimento, e, ainda, disponibilizar à empresa realizadora toda a legislação atinente ao concurso público. Os membros da comissão serão responsáveis ainda pela articulação om a empresa realizadora a definição do cronograma, bem como acompanhar a elaboração do edital do concurso público e providenciar sua aprovação. Só com a publicação do edital é que serão conhecidas o número de vagas, cargos...