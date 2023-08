Acre tem terça-feira quente com chances de chuvas rápidas, aponta previsão

Todas as Juntas Comerciais do Brasil adotam o serviço de Assinatura Eletrônica Gov.BR em documentos como contratos sociais, livros digitais e documentações passíveis de serem arquivadas pelos órgãos. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro foi a última a implantar o serviço, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A assinatura eletrônica permite que o usuário assine um documento em meio digital, a partir da sua conta Gov.BR. O documento com a assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física. A medida é regulamentada pelo Decreto nº 10.543, de 2020. De acordo com o MGI, até o momento, já foram realizadas mais de 45 milhões de assinaturas...