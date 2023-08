Acreano de Assis Brasil é vice-campeão do Rodeio Internacional de Barretos

O Rodeio Internacional de Barretos começou na quinta-feira (17) com 35 atletas, entre eles três americanos e dois mexicanos. Do total, 16 conseguiram se classificar para a semifinal neste domingo, entre eles o acreano Yan Victo Santos, de Assis Brasil, que chegou à fase final em segundo lugar com 261,75 pontos.

A grande final, neste domingo, 27, teve a participação de apenas dez peões. Foram quatro rounds desde o início da disputa, sendo que só o texano Andrew Alvidrez e os brasileiros Warley Oliveira, de Aparecida do Taboado (MS), e o acreano Yan Victo, chegaram invictos à final e como favoritos ao título.

Warley Oliveira foi o primeiro a montar entre os três e obteve nota baixa por causa do desempenho do touro Carta Branca. No rodeio, o animal também é pontuado durante a prova e o pulo de Carta Branca não foi considerado satisfatório pelos juízes.

Com isso, Oliveira marcou 69,25 de 100 pontos possíveis. Ele teve o direito de escolher outro boi para tentar melhorar a pontuação, mas, em uma decisão ousada, preferiu ficar com a nota, confiante de que os oponentes cairiam.

O que se viu na sequência foram as quedas de Andrew Alvidrez, derrotado pelo touro Texano, e de Yan Victo Santos, derrubado por Gatilho.

Com a maior pontuação total da competição, 415,5 pontos, a festa foi de Oliveira na arena. Ele faturou R$ 200 mil em prêmios e ainda uma vaga no The American, no Texas, em 2024.

Yan Victo, que já vem se destacando no circuito nacional de rodeio há algum tempo, terminou em segundo lugar, com 350,75 pontos, e Alvidrez em terceiro, com 348,75.

Com informações do Portal G1.