Violência, trabalho infantil e abuso são flagrados em busca a pessoas em situação de rua

Uma caminhonete oficial, que pertence à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do governo do estado (SEASD) foi flagrada por turistas acreanos na área comercial de Cobija, cidade boliviana que faz fronteira com Brasileia e Epitaciolândia, e é famoso destino de compras, principalmente aos finais de semana. O registro, enviado ao ac24horas, foi feito na tarde deste sábado, 26, e mostra a caminhonete, estacionada na área comercial da cidade do país vizinho. O veículo é uma L200 Triton, 2021/2022, de placas QWP2A30. O fato causou estranheza, já que não existe, por parte do governo, nenhuma informação sobre qualquer agenda internacional envolvendo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos ou outro setor da administração estadual que justifique a presença do veículo oficial em Cobija. A suspeita é de que...