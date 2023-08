Governo do Estado entrega reforma da Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil

O governo do estado realizou na tarde desta sexta-feira, 25, a entrega da obra de reforma da Unidade Mista de Saúde do município de Assis Brasil.

No local, 85 servidores trabalham na prestação de assistência em saúde não somente aos brasileiros, mas também a bolivianos, peruanos e imigrantes que passam pela região da tríplice fronteira. Por mês, são realizados, em média, 1,2 mil atendimentos.

“Poder trabalhar em uma unidade praticante nova é muito gratificante para todos os profissionais e um ganho, principalmente para os pacientes, que poderão se recuperar em um ambiente digno e salubre”, declarou a enfermeira Alivandra Araújo.

Com a presença do governador Gladson Cameli, a revitalização da unidade foi oficialmente entregue à comunidade. O chefe do Poder Executivo destacou, durante a solenidade, que a Saúde tem sido tratada com prioridade pela atual gestão estadual.

“A população de Assis Brasil merece um ambiente adequado para ser atendida, e o governo está atento a isso. Vamos continuar investindo na Saúde, para que mais serviços sejam oferecidos e nos ajudem a salvar vidas”, argumentou.

O investimento na reforma do prédio foi de R$ 607 mil, provenientes de recursos próprios do Estado. A intervenção contemplou as trocas do telhado e forro, pintura, impermeabilização de paredes, novas redes elétrica e hidrossanitária e a construção do muro, entre outras adequações.

Novos equipamentos

A unidade também recebeu novos equipamentos e a implantação do consultório odontológico. A aquisição dos aparelhos ocorreu por meio de emenda parlamentar do senador Alan Rick, enquanto deputado federal.

“Aproveito a oportunidade para comunicar a destinação de uma nova emenda, no valor de R$ 300 mil, que serão utilizados para a compra de mais equipamentos modernos para a unidade”, enfatizou o senador acreano.

De acordo com Pedro Pascoal, secretário de Saúde, o objetivo do governo é transformar a unidade em um hospital de pequeno porte. “Com isso, melhoraremos ainda mais as condições estruturais e de equipamentos aqui em Assis Brasil. O mesmo também será feito nos demais municípios do estado”, pontuou.

A cerimônia contou com a participação do secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes; do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia; do vice-prefeito Reginaldo Martins; do presidente da Câmara Municipal, vereador Thyero Gonçalves; da deputada federal Socorro Neri; e do deputado estadual Nicolau Júnior.

O que eles disseram

“Meu mandato é do Acre para o Acre e feito com os acreanos. Quero receber as demandas de Assis Brasil para que possamos trabalhar para que este município se desenvolva e tenha dias melhores.”

Socorro Neri, deputada federal

“Desde 2020, temos visto muitos avanços na aquisição de novos equipamentos, ambulâncias, melhoria da estrutura, presença de médicos plantonistas e tantas outras conquistas relevantes para a nossa unidade mista.”

Jerry Correia, prefeito de Assis Brasil

“Em nome da sociedade acreana, a quem eu represento, agradeço este importante investimento em prol da saúde da população do nosso querido município de Assis Brasil”.

Nicolau Júnior, deputado estadual

Com informações da Agência de Notícias do Acre.

Fotos: Neto Lucena/Secom