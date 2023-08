Rio Branco melhora, mas é 20ª em competitividade nas capitais, diz pesquisa

Foto: Pedro Devanir

Rio Branco é a 20.ª capital em competitividade, segundo o Centro de Liderança Pública (CLP), que publicou nesta quarta-feira (24) o Ranking de Competitividade dos Municípios 2023. A capital do Acre ocupa a 213a posição nesse ranking quando se considera todos os municípios brasileiros.

Rio Branco subiu dois pontos em relação ao ranking passado e dos temas avaliados pelo CLP conseguiu alguns avanços importantes. Em ´capital humano´, por exemplo, subiu 9 pontos e em ´funcionamento da máquina pública´saltou 5 pontos — mas nada comparado com o segmento ´sustentabilidade fiscal´, onde o município avançou 113 pontos.

No entanto, os desafios são extensos. A capital do Acre caiu 111 pontos no tema ´meio ambiente´ e 28 pontos em ´qualidade da educação´ e outros 28 em ´acesso à saúde´.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é uma ferramenta que visa apoiar os líderes públicos brasileiros nas tomadas de decisão, com foco na melhoria da gestão das cidades. Por meio da metodologia SEALL, o Ranking dos Estados ganhou uma expansão, com a incorporação de métricas de sustentabilidade.

É a oportunidade de fomentar boas práticas para uma competição saudável rumo a justiça, equidade e desenvolvimento sustentável.

A quarta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios analisa o total de 410 municípios brasileiros (7,45% do universo de municípios), representando os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2021. Em relação à edição anterior do estudo, 4 novos municípios passaram a compor o levantamento: Viana (ES), Ibiúna (SP), Telêmaco Borba (PR) e Caçador (SC). Em conjunto, os 410 municípios em análise correspondem a 59,96% da população brasileira (127,91 milhões de habitantes).

Como resultado, a quarta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios é composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões: instituições, sociedade e economia. Esta organização é fruto de ampla reflexão ao longo do projeto sobre quais são os temas fundamentais para se analisar a competitividade a nível municipal no Brasil.

O Ranking de Competitividade pode ser acessado aqui https://municipios.rankingdecompetitividade.org.br/AC/rio-branco/Geral/ranking-geral