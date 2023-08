Casal de Traficantes são presos vendendo drogas em bar de Rio Branco

Com redução de 75% no primeiro semestre de 2023, o Acre é o que mais conseguiu reduzir o desmatamento entre os Estados amazônicos. No entanto, a situação no entorno do Estado é preocupante, uma vez que, segundo o Imazon a região conhecida como Amacro (junção de Amazonas, Acre e Rondônia) é onde mais se desmata atualmente na Amazônia-e isso não é de agora, mas desde que foi instituída, a nova zona de desenvolvimento tem sido palco corriqueiro de ilícitos ambientais. “Segundo Estado que mais destruiu a Amazônia entre janeiro e junho, o Amazonas sofre com o avanço do desmatamento nos municípios do sul, principalmente na divisa com Acre e Rondônia, região chamada de Amacro. É lá que ficam cinco dos 10 municípios que mais desmataram a Amazônia no primeiro semestre:...