Sine do Acre tem mais de 50 vagas de emprego nesta quinta-feira em Rio Branco

Após discursos fortes na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira, 23, sobre uma carona de R$ 24 milhões na contratação de uma empresa do Maranhão para reforma de escolas nos municípios acreanos pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), o setor privado também fez críticas ao governo acreano. LEIA AQUI: Carona de R$ 24 milhões para empresa do Maranhão recuperar escolas no interior do Acre prejudica empresa do estado, diz deputado O presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), José Adriano, aumentou o coro de reclamações e pontuou que a reclamação vem desde o início do primeiro mandato do atual governo. “É uma tristeza estarmos presenciando esse tipo de contratação de empresas na construção civil no segundo mandato do governador Gladson Cameli. Desde 2019 a gente vem...