Chegada de viúva e do irmão de George emocionam velório do empresário

O pedido de liberdade de Mateus Lima de Sousa, jovem de 24 anos, acusado de matar a esposa, Lauane do Nascimento Melo, 16 anos, com quem morava junto há dois meses, foi negado pelo Tribunal de Justiça. Segundo informações, o crime ocorreu no dia 21 de julho, em Rio Branco. Mateus se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira no dia 24 de julho, e foi transferido para o sistema prisional de Rio Branco. Lauane, natural da Vila Califórnia, Distrito de estado de Rondônia, foi assassinada com um tiro no olho e teve o rosto desfigurado, após o crime, em uma chácara da Estrada do Barro Vermelho. Após o crime, Mateus fugiu de motocicleta até as redondezas da Estrada Transacreana. Consta no pedido de liberdade do acusado, a...