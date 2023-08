Câmara aprova crédito suplementar de R$ 74 milhões para investimentos

Professores, servidores técnico-administrativos e estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) foram homenageados nesta quinta-feira, 24, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), que celebrou os 13 anos de fundação da instituição no estado. O autor do requerimento foi o deputado Eduardo Ribeiro (PSD). “O Ifac tem se destacado como um farol de conhecimento e transformação para o nosso querido estado do Acre. E nesta sessão solene, prestamos uma merecida homenagem a uma instituição que tem contribuído de forma notável para o desenvolvimento educacional e científico da nossa região”, destacou o parlamentar, ao presidir a sessão, ao lado de representantes do governo do estado do Acre, da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e do senador...