Raimundo Neném lança campanha de conscientização às queimadas em Rio Branco

Uma carona da secretaria estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE) no valor de R$ 24 milhões que contrata uma empresa do Maranhão para reforma de escolas no interior do Acre repercutiu na sessão desta quarta-feira, 23, na Assembleia Legislativa do estado (Aleac). O assunto foi levantado pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) que mostrou documentos onde o governo pega a famosa carona em uma ata do estado nordestino para contratar a empresa. Conforme o parlamentar, a SEE não seguiu a orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e decidiu pegar a carona no lugar de adequar o edital. “A SEE abriu o processo e o TCE detectou que a licitação tinha vícios e recomendou a adequação. O governo, que deveria consertar o erro e beneficiar as empresas locais,...