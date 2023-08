Mais de 3,3 mil acreanos foram alvo de fraudadores em 2023

De janeiro a maio deste ano os consumidores do Acre foram alvo de 3.352 tentativas de fraude ao realizarem algum tipo de transação. As fraudes pelo meio telefônico são as mais comuns. Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, indicador que mensura as tentativas de fraudes feitas ao consumidor. É resultado do cruzamento do total de consultas de CPFs efetuado mensalmente à base de dados da Serasa Experian pela estimativa do risco de fraude.

Os números mostram que, no mês de maio, o Rio Grande do Norte sofreu 2.908 investidas de criminosos a fim de fraudar empresas por meio do roubo de identidades dos consumidores. Na análise por estados da região Nordeste, a Bahia registrou o maior número (11.288) e Sergipe o menor (1.648).

Na análise nacional, o Brasil sofreu 270.677 investidas criminosas no quinto mês do ano, o que representa uma tentativa de fraude a cada 10 segundos. Os números representam uma queda de 18,2% em comparação com o mesmo período de 2022 e o menor número para o mês desde 2020. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o total foi de 1.296.920 ocorrências.

“Os fraudadores estão sempre inovando em busca de maneiras fáceis e ilícitas de obter retorno financeiro. Por isso, a adoção de ferramentas que previnem essas ações pelas empresas deve ser contínua, na mesma medida em que as tecnologias avançam. No atual cenário, as soluções que oferecem barreiras de proteção em camadas são as mais eficazes para oferecer segurança”, declara o diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha.