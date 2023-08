Acre tem quarta-feira quente com chances de chuvas e ventanias, aponta previsão

Com o anúncio do aumento no preço dos combustíveis (gasolina e diesel) repassado às distribuidoras, feito pela Petrobrás na última semana, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) deu início na segunda-feira, 21, a uma fiscalização nos postos da capital e do interior, para acompanhar o preço do combustível que está sendo repassado ao consumidor acreano. A ação, que visa visitar todos os postos de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, terá seguimento até a próxima sexta-feira, 25, e irá analisar a documentação das empresas, notas fiscais de compra e de saída do produto dos últimos três meses, para verificar se os aumentos estão compatíveis com o que a refinaria está repassando para o estabelecimento comercial. No caso da constatação de alguma irregularidade, poderão ser...