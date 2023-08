Dia Nacional da Construção Social promove cidadania, saúde e lazer em Rio Branco

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre (Sinduscon/AC) e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), com apoio do SESI//AC e de diversos parceiros, promoveram na tarde de sábado, 19 de agosto, o Dia Nacional da Construção Social. Diversos serviços, como emissão de documentos, avaliações de saúde, atividades recreativas e esportivas, sorteio de prêmios, entre outros, foram oferecidos gratuitamente aos trabalhadores da construção civil e seus familiares.

Para o presidente do Sinduscon, Carlos Afonso Cipriano, a realização do Dia Nacional da Construção Social reafirma o compromisso do setor da construção não só com o desenvolvimento econômico do país, mas, principalmente, com o desenvolvimento social e a consequente melhoria das condições de vida da população brasileira, promovendo a cidadania. “É um dia solidário e de muita alegria. A construção civil constrói cidade e, principalmente, cidadania. Agradecemos aos muitos parceiros que contribuíram para realização desse evento”, destacou.

Presente ao evento, o presidente da FIEAC, José Adriano, diz que é importante realizar um dia especial dedicado aos trabalhadores da construção e suas famílias. “Agradeço a presença de todos os operários e a parceria do SESI e demais instituições por tornar esse evento possível. Nosso objetivo é aprimorar a cada ano para oferecer momentos de lazer incríveis aos trabalhadores”, ressaltou.

O soldador Francisco Melque compareceu ao DNCS com seus dois filhos. Além de se divertirem com os brinquedos, as crianças também receberam atendimento odontológico. “Fizeram limpezas nos dentes e brincaram à vontade. Quando os filhos estão felizes, os pais também se alegram”, comentou.

O Dia Nacional da Construção Social também contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; do secretário de Governo, Alysson Bestene; do diretor da FIEAC, Teófilo Lessa; do superintendente do SESI/AC e diretor-regional do SENAI, César Dotto; e do superintendente de Operações da FIEAC e superintendente do IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova.

Sorteio de prêmios e parceiros

Além dos serviços odontológicos, atendimentos médicos, torneios de futsal, vôlei de areia e de atletismo, emissão de documentos e outras atividades, os trabalhadores presentes também concorreram a prêmios como geladeiras, sacolões, fogões, cota de consórcio de uma motocicleta Yamaha e colchões.

A realização do Dia Nacional da Construção Social em Rio Branco foi do Sinduscon e FIEAC, com apoio SESI/AC (que disponibilizou o espaço e serviços), Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil e Eletricitários (Sticceea), governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco, Poder Judiciário do Estado do Acre, Sebrae/AC, Hospital de Amor, Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e Seconci Brasil.

Assessoria FIEAC