123 Milhas suspende pacotes de passagens promocionais e causa revolta de clientes

Acompanhado do presidente estadual do MDB, Flaviano Melo, o mais novo filiado do partido, Marcus Alexandre, participou nesta sexta-feira, 18, da convenção para escolha do presidente municipal do partido em Acrelândia. Mauro Ramalho, secretário de Agricultura de Acrelândia, foi eleito presidente do Diretório do MDB no município. O evento contou com a presença do prefeito Olavinho e do ex-prefeito de Brasiléia, Aldemir Lopes. “Tem sido uma satisfação participar do processo de construção do partido nos municípios, estou aproveitando essas visitas também para rever amigos e amigas e debater as necessidades de cada localidade, agradeço a acolhida do MDB em cada lugar que tenho ido, contem comigo para fazer nosso partido se fortalecer cada vez mais”, disse Marcus Alexandre. Semana passada, Alexandre participou da eleição que elegeu os presidentes da sigla...