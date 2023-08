Tempo no Acre nesta sexta-feira será quente e seco, aponta previsão

Subiu de 590 para 1,1 mil as pessoas com deficiência com algum vínculo trabalhista entre 2014 e 2021 no Acre. No País, os dados de 2014 e de 2021 da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), revelam aumento de vínculos empregatícios formais de pessoas com deficiência (PcD) -tendência seguida pelo Acre. No Brasil, o número de vínculos passou de 381.322, em 2014, para 521.434, em 2021. Por outro lado, PCDs ocupantes de cargos de direção foram reduzidos no período, saindo de 5,12% do total com vínculo para 3,28%. Apesar disso, a remuneração média desse grupo subiu de R$2.843,00 para R$6.023,00. O estudo consta de um infográfico produzido pelo Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas: https://www.dieese.org.br/infografico/2023/PcD.html