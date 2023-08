Gonzaga defende investimentos da região do Alto Acre com continente asiático

FOTO: Sérgio Vale/ac24horas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), revelou nesta sexta-feira, 18, na abertura da audiência pública no Espaço Art Eventos, no município de Epitaciolândia, que o encontro tem o foco de contribuir com o crescimento econômico na região do Alto Acre.

De acordo com o presidente, o trabalho coordenado pelo 1° secretário do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior conta com apoio de empresários e órgãos de controle, além disso, Luiz garante que o potencial para investimentos na região é muito extenso. “É uma região que tem um potencial muito grande, é a região do Brasil mais próxima da Ásia, é um continente imenso com o maior número de população. Nós temos aqui o vizinho Peru. Então nós temos aqui um potencial desenvolvimento nesta região”, declarou.

No entanto, para que o potencial econômico seja explorado, é necessário conhecer os gargalos da região, como, por exemplo, internet e energia elétrica. “A gente tem que valorizar, valorizar isso e fazer com que as necessidades daqui sejam sanadas. Inclusive hoje vai expor isso aqui, o estudo que foi feito vai dizer a realidade que é resolver realmente a região do nosso Acre que tem crescido muito. É a segunda região que mais cresce é essa aqui”, explicou.