Fábio defende que vereadores possam intermediar greve: “prefeitura não tem capacidade”

O Detran do Acre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 17, a lista com os nomes dos selecionados para participar do Programa CNH SOCIAL do Estado do Acre - MODALIDADE CNH ESTUDANTIL, URBANA E RURAL. As pessoas selecionadas, cinco mil no total, terão o prazo de 10 (dez) dias úteis para realizar sua matrícula, munido do CPF, Carteira de Identidade ou equivalente, comprovante de endereço e com o Comprovante de Matrícula Online (Passaporte - CNH SOCIAL), os quais deverão ser apresentados, originais e cópias, ao atendente do DETRAN/AC para abertura do RENACH. O candidato selecionado para o município de Rio Branco deverá comparecer à Unidade de Atendimento de Habilitação, localizada na Avenida Ceará, n 3059, Bairro Jardim Nazle, já o candidato selecionado para cidades do interior do Estado do Acre...