Aprovação de Lula sobe para 42%, segundo a Quaest; reprovação é de 24%

Fotos: Marcos Vicentti Uma demonstração de fé e devoção marcou a procissão do Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul. A maior festa religiosa do Acre teve seu encerramento nesta terça-feira, 15, e contou com a presença de mais de 40 mil pessoas. Adultos e crianças realizaram o percurso e nem as conhecidas ladeiras de Cruzeiro do Sul impediram a caminhada dos fiéis de praticamente todos os municípios acreanos e de devotos que vêm de outros estados do país. A romaria saiu do Catedral, percorrendo as principais ruas da cidade. Entre os fiéis, esteve o governador Gladson Cameli, que, este ano, fez a percurso da procissão acompanhado dos pais, Linda e Eládio Cameli, e do primo, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-vice-governador do Acre, César Messias....