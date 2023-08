Autorizada nomeação de 257 aprovados e não classificados no concurso do Ibama

No início da manhã desta terça-feira, 15, um "apagão" foi registrado em praticamente todos os bairros de Rio Branco, deixando a população sem energia elétrica e sem conexão à internet. O blecaute que também atinge vários municípios do interior do Acre neste momento, vem causando revolta dos internautas nas redes sociais. Segundo informações extraoficiais repassadas ao ac24horas, o apagão pode ter ligação com um evento no Sistema Interligado Nacional, onde afetou outros estados, como Rondônia e Manaus, no Amazonas, Distrito Federal, Piauí, Bahia, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Paraíba. Em meio ao apagão, a equipe da Energisa está em contato com o Operador Nacional do Sistema Elétrico para as devidas tratativas.