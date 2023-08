“Garçom das estrelas” no Acre celebra Dia dos Pais: “criei 7 filhos através da bandeja”

“Desce uma geladinha servida pelo Chaguinha”. Esse é um dos inúmeros bordões utilizados pelo garçom e também empreendedor Francisco das Chagas Cunha de Carvalho, o famoso “Chaguinha”, de 57 anos, no momento de servir aos clientes. Simpatia, bom humor e amor pela profissão são muito mais que adjetivos para o acreano que teve infância difícil e hoje celebra o reconhecimento de mais de 35 anos de dedicação ao trabalho.

Chaguinha faz questão de afirmar que criou seus 7 filhos, desde a mais velha, de 36 anos, até a mais nova, de 10, carregando suas bandejas pelos salões de restaurantes e centenas de eventos em Rio Branco. O jeito brincalhão de cativar os clientes virou uma marca registrada do garçom, que é um dos mais conhecidos e requisitados pelos acreanos.

A paixão pelo trabalho permitiu que ele realizasse sonhos, como o de abrir sua própria empresa de eventos com um buffet completo na capital acreana. “Quando tinha por volta de 19 anos de idade parei na frente de uma churrascaria e vi alguns garçons trabalhando. Logo me interessei pela profissão”, relembra.

Antes de ser garçom, trabalhava como ajudante de pedreiro e atualmente se diz um pai de família extremamente realizado por ter alcançado sucesso tendo como carro-chefe seu jeito leve e espontâneo de levar a vida. “Tenho 7 filhos. Criei todos eles através da bandeja e eles têm muito orgulho da minha história”.

O objetivo de Chaguinha sempre que está no ambiente de trabalho é conseguir conquistar o sorriso do cliente. Segundo ele, graças a esse trabalho teve a oportunidade de adquirir experiência para ter sua própria empresa de eventos. “O segredo para se tornar um bom garçom é oferecer um bom atendimento, não importa para quem seja”, garante.

As rimas e as brincadeiras que já são bastante famosas do garçom sugiram da satisfação de servir cada pessoa. “Muitos me dão até gorjetas por conta do atendimento e das brincadeiras. Continuo fazendo isso porque sempre consigo conquistar o sorriso de alguém dentro do ambiente de trabalho”, enfatiza.

Ele relata que apesar de ter vivido uma infância difícil, aprendeu a servir as pessoas com prazer e dedicação. “Com certeza, tenho amigos e clientes que conheço há mais de 30 anos. Para vencer as dificuldades que apareceram no trabalho, tive que me adaptar em várias formas de conhecimento”, destaca.

Segundo o garçom e empresário, o Acre possui bons profissionais no ramo, sendo que um grupo cresceu e se destacou ao longo dos anos. No entanto, acredita que a área desse mercado de trabalho ainda tem o que melhorar. “Nem todas as pessoas reconhecem a nossa dedicação”, lamenta.

Em mais de três décadas de trabalho,coleciona em seu currículo o atendimento feito a três presidentes do Brasil. “A primeira vez servi o Fernando Henrique Cardoso. Depois, foi o Lula (três vezes) e também o Jair Bolsonaro”.

O atual presidente do país, segundo o acreano, é uma das pessoas mais humildes que já atendeu. Lula entrou na brincadeira de Chaguinha e tirou uma fotografia, que está guardada até hoje.

“O que mais achei legal nele [Lula] foi a simplicidade, porque ele até chegou a tirar uma brincadeira comigo. Perguntou se eu servi o FHC e eu chamei ele de excelência. Então ele me pediu para chamá-lo pelo nome. Depois perguntou se eu tirei foto com o FHC. Eu disse que não tive a oportunidade. E ele respondeu – fez muito bem, eu sou muito mais bonito, companheiro”, destacou.

Chaguinha, que sempre está na linha de frente dos garçons, assegura que faz seu trabalho com amor. “Tenho prazer e alegria em receber bem o cliente. Servi três presidentes, mas para mim, os valores são os mesmos, então, trato todos com muita dedicação”.

Nesse Dia dos Pais, ele deixa uma mensagem: “nunca desistam, não importa as dificuldades, sempre sigam em frente pela sua família, que a vitória é garantida. Feliz Dia dos Pais para todos”.