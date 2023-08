Mega-Sena, concurso 2.620: quatro apostas vão dividir prêmio de R$ 116,2 milhões

Michael Oliveira da Silva, de 27 anos, foi executado a tiros e seu amigo identificado como Alexandre ferido com um projétil no braço na noite deste sábado, 12, dentro de uma residência situada na Rua Perú, no bairro Habitasa, em Rio Branco. Segundo informações da Polícia, Michael e Alexandre estavam dentro da casa, quando criminosos chegaram em um veículo, e dois faccionados desceram do carro e chamaram por Alexandre. Quando ele abriu o portão, os dois criminosos em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção de Alexandre e de Michael. As vítimas mesmas feridas ainda conseguiram correr, Michael caiu no quintal da residência e foi executado com tiros nas costas e no braço. Já Alexandre foi atingido com um projétil no braço e conseguiu escapar da morte....