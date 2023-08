Vereador cobra que pichações de vândalos e facções em órgãos públicos sejam apagadas

Com o objetivo de celebrar a Semana do Patrimônio, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Acre vai promover, entre os dias 14 e 18 de agosto, um curso de Patrimônio Cultural e Turismo. O evento é voltado para profissionais da área, mas é aberto a qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre as manifestações artísticas, as tradições e a história do estado. Oferecido pelo Iphan-AC, Fundação Elias Mansour e órgãos apoiadores, o curso acontecerá no Palácio da Justiça, na Filmoteca Acreana e no Cine Teatro Recreio, com atividades distribuídas ao longo da semana. Entre as ações, estão programadas oficinas, rodas de conversa, apresentações artísticas, exposição de povos originários e roda de capoeira. As atrações receberão o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e...