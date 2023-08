André Vale comemora aval do governo para mutirão de saúde a crianças autistas

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 9, as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2024. O documento compreende as prioridades e metas da Administração Pública Municipal; a estrutura e organização dos orçamentos; as diretrizes para elaboração e execução dos Orçamentos do Município e suas alterações; as disposições relativas à dívida pública municipal; as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; as disposições sobre alterações na legislação tributária. O documento define, por exemplo, que as emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária devem ser exequíveis, ficando estabelecido o limite máximo de 18 (dezoito) emendas por vereador. O valor mínimo de cada emenda será de R$...