Fortaleza encara Sport mirando classificação à terceira final da Copa do Nordeste

Neste domingo (26), às 18h (horário de Brasília), o Fortaleza encara o Sport, na Arena Pernambuco, para a partida única da semifinal da Copa do Nordeste. Finalista das edições de 2019 e 2022, o Leão do Pici mira a classificação para sua terceira decisão na história.

Nas duas finais que disputou, o Fortaleza levou a melhor e levantou a taça da Lampions. Na primeira decisão, o Leão do Pici derrotou o Botafogo-PB e conquistou seu primeiro título da competição. Na segunda final disputada, o Fortaleza bateu o próprio Sport e garantiu o bicampeonato.

Nesta edição, o desafio do Fortaleza diante do Sport não será fácil. Fora de casa, o único resultado que importa ao Tricolor de Aço é a vitória no tempo regulamentar ou nas cobranças de pênaltis. Para se classificar, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda precisa ter senso de urgência para buscar o placar favorável, tarefa que o Sport, que mantém uma campanha sólida no Nordestão, deve dificultar.

Ao contrário do adversário, na fase de grupos, o Leão do Pici fez uma trajetória instável, se classificando na última rodada, com oito pontos, após a combinação de resultados favoráveis ao avanço para o mata-mata. Apesar da classificação sofrida, nas quartas de final, o Fortaleza goleou o Altos-PI por 5 a 0 e garantiu a vaga para disputar sua sexta semifinal consecutiva.

O duelo promete ser intenso, pois são duas equipes fortes em partidas decisivas e com tabus para serem quebrados dos dois lados. O Fortaleza não perder para o Leão da Ilha desde 2021. Apesar disso, o Laion tem um histórico negativo como visitante pela Copa do Nordeste e nunca venceu o Sport fora de casa.

Além do histórico que está em jogo, a busca do Fortaleza pela terceira final de sua história pelo Nordestão tem acontecimentos recentes, fora das quatro linhas, que tornam a partida importante para a equipe cearense. Este será o primeiro reencontro entre Sport e Fortaleza após o ataque ao ônibus que carregava a delegação tricolor, no dia 22 de fevereiro, depois do duelo entre as duas equipes. Para a decisão, foi definido um esquema especial de segurança em defesa da integridade de atletas e comissão técnica.