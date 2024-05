Comissão aprova uso de multas na habilitação de pessoas com deficiência

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o PL (projeto de lei) que permite a utilização de recursos arrecadados com multas de trânsito na habilitação de pessoas com deficiência. Conforme a proposta, os recursos seriam usados para pagar taxas cobradas pelos órgãos de trânsito, como licença de aprendizagem e CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O texto, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.

“As pessoas com deficiência frequentemente têm o orçamento comprometido com equipamentos, medicamentos e tratamentos. Muitas condições impõem despesas médicas elevadas e a remoção da barreira financeira no acesso à CNH é essencial para quem enfrenta essa situação”, afirmou o relator da proposta na comissão, deputado Sargento Portugal (Podemos-RJ).

Ele também disse que a medida promove a mobilidade dessas pessoas, especialmente nas regiões onde a disponibilidade do transporte público é limitada ou não adaptada.

O PL foi aprovado na forma do substitutivo acatado anteriormente pela Comissão de Viação e Transportes ao projeto de lei 2.329 de 2023, do deputado Duarte Jr. (PSB-MA).

O texto original determinava a gratuidade da renovação da CNH para pessoas com deficiência. O substitutivo retirou essa medida para não ferir prerrogativas dos Estados e do Distrito Federal. O aprovado aproveita ainda o PL 2.401 de 2023, do deputado Marx Beltrão (PP-AL), que tramita apensado e trata de assunto semelhante.