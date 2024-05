Bahia x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Bahia e CBR medem forças a partir das 18h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto eliminatório é válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Em caso de empate, a vaga na final vai ser decidida nos pênaltis (clique aqui para acompanhar tudo no tempo real do ge).

O Bahia vai a campo embalado pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro e classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor não perde há sete jogos, com direito a cinco vitórias seguidas. Na Arena Fonte Nova, palco do jogo deste domingo, a sequência invicta é ainda maior: 15 partidas sem perder.

O CRB eliminou o Ceará na última quinta-feira pela Copa do Brasil, vencendo por 1 a 0 na Arena Castelão, e está confiante para a semifinal do regional. Neste ano, já fez um jogo equilibrado com o Bahia na primeira fase, mesmo perdendo por 1 a 0, e tenta conquistar uma classificação histórica em Salvador.

Rogério Ceni segue sem contar com Everaldo e Victor Cuesta, entregues ao departamento médico, mas pode repetir a escalação que venceu o Criciúma no meio de semana. Caso o treinador entenda que Rafael Ratão não é a melhor opção para a partida, Biel e Ademir são opções de maior velocidade para enfrentar o CRB neste domingo. Outro desfalque para a partida é Carlos de Pena, reserva que tem entrado nos jogos, mas não pode jogar na Copa do Nordeste porque não foi inscrito na competição.

Provável time do Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Rafael Ratão (Biel ou Ademir) e Thaciano.

Desfalques: Everaldo (fratura na costela) e Victor Cuesta (incômodo no joelho); Ryan e Acevedo (transição); Carlos de Pena (não está inscrito);

Pendurados: ninguém.

O problema de Daniel está na lateral esquerda. Quinta, Willian Formiga sentiu a coxa esquerda e não deve jogar. A opção do treinador é deslocar o lateral-direito Matheus Ribeiro, até porque o lateral-esquerdo Jorge não foi regularizado para o Nordestão, mesma situação do meia Raí e do atacante Getúlio.

Nas demais posições, a tendência é que Daniel mantenha a formação que vem de duas vitórias seguidas, contra Vila Nova e Ceará.

Provável time: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques: Jorge, Getúlio e Raí (não regularizados), Vitinho (joelho), Heron (clavícula) e Jorginho (tendinite)

Pendurados: ninguém

Arbitragem

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE);

Árbitro Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel (SE);

Árbitro Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo (SE);

Árbitro de Vídeo: Thayslane de Melo Costa (FIFA/SE);

Quarto Árbitro: Rafael Santos de Andrade (SE);