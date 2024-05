‘Horas terríveis’, diz ator Marcelo Serrado ao relatar crise de pânico e ansiedade em voo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ator Marcelo Serrado usou as redes sociais para relatar que teve uma crise de pânico e ansiedade durante um voo, na sexta-feira, 24. O episódio ocorreu na viagem de férias ao exterior com a família.

De acordo com ele, a crise começou quando as portas do avião se fecharam para que a aeronave pudesse decolar. Nesse momento, o ator teve um pressentimento ruim.

“Minha família estava sentada mais para frente, e eu um pouco mais para trás, na janela. Ao meu lado tinha um rapaz, Ricardo, de branco, achei que era um sinal até. Ele ficou conversando comigo horas durante o voo. Aquilo me acalmou. Tudo que a gente precisa nesse momento é ter um acolhimento. Queria agradecer o pessoal da tripulação também”, relatou.

“É muito importante eu falar isso porque eu sei que muita gente passa por isso. 55% da população brasileira sofre por isso. Eu tive ontem pânico, com burnout por causa de muito trabalho, e síndrome de ansiedade. As três coisas juntas, um combo, né? E consegui. Fiquei quatro horas conversando comigo mesmo, de olhos fechados, tomei um remédio e me acalmei. Acho que posso ajudar outras pessoas com isso. Foram horas terríveis. Mas estou bem agora”, completou.

O ator ainda destacou que realiza palestras para ajudar as pessoas que sofrem das mesmas crises e ressaltou a importância de procurar tratamento médico.