Criminosos em motocicleta atiram em jovem no Segundo Distrito de Rio Branco

Pedro Henrique Lima Alves, de 20 anos, foi ferido por um tiro em via pública na noite deste sábado, 25, na Rua do Passeio, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A vítima relatou à Polícia que havia saído da casa da namorada e estava caminhando com um amigo identificado como Deivid, na Rua do Passeio, a caminho de sua residência, quando, inesperadamente, dois criminosos se aproximaram em uma motocicleta e o garupa efetuou vários disparos. Pedro foi atingido na região cervical, com entrada na nuca e saída na escápula, e caiu na rua. Deivid conseguiu correr e fugir do ataque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado, foram enviadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram Pedro Henrique e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, o paciente deu entrada no hospital lúcido, orientado, com os movimentos do corpo preservados, e seu estado de saúde é estável.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, coletaram informações e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).