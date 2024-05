Fã despenca do palco ao tentar invadir show de Gusttavo Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante um show de Gusttavo Lima em Cácere, à 224 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, uma fã que tentativa invadir o palco do sertanejo acabou despencando das laterais junto com um equipamento de som, que caiu junto com ela. O vídeo da queda viralizou nas redes sociais e o momento chocou muitos internautas.

Porém, apesar do susto, nenhum ferimento grave foi encontrado na mulher, que passa bem, de acordo com informações divulgadas pela imprensa local. O vídeo foi gravado por inúmeras pessoas e, durante a queda, é possível ver a plateia preocupada, colocando as mãos para segurar a fã que caía ao se arriscar nas pontas do palco.

Anúncios

Seguranças também ajudaram a vítima que, por sorte, não foi esmagada com o equipamento que caiu logo em sequência. Nas redes sociais os internautas opinam: “Isso serve de lição, pra que fazer isso?” escreve um “Gente que desespero é esse por atenção, não consegue curtir um show nem vai” expressa uma outra.

Vale lembrar que Gusttavo Lima é conhecido por sempre apaziguar situações como essas em seus shows. A última vez, um caso de agressão contra uma mulher em sua plateia em Ribeirão Preto (SP), o cantor parou o show e pediu aos seguranças para retirarem o rapaz que levantava a mão para sua parceira “Atenção, segurança. É a primeira vez que eu vejo um homem levantar a mão para uma mulher. É covarde, não pode fazer isso não! Quando vem a desordem, a ordem tem que voltar” disse o cantor.

Veja: