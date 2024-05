Projetos de alunos de escola rural ensinam que é possível aliar desenvolvimento e sustentabilidade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A importância que estudantes e professores da escola rural Carlos Casavechia estão dando à participação no evento Viver Ciência 2024, promovido pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) e parceiros é o tema do vídeo desta semana do videomaker do ac24horas.

Kennedy Santos acompanhou os estudantes que elaboraram dois projetos: o primeiro trata da produção de sabão líquido, o outro, de irrigação automatizada, inédito na região.

Em ambos os projetos os alunos deixam evidente a necessidade de implementação de ideias sustentáveis com a participação da comunidade. Eles acreditam que o envolvimento da comunidade com a escola cria laços e valores transformadores.

No projeto de fabricação do sabão líquido, por exemplo, a busca por parcerias nem precisou de muito esforço. A matéria prima para a fabricação estava bem ao lado. Francisco, dono do lanche vizinho da escola, quando soube da ideia passou a ser colaborador. Ele pode doar até três litros de óleo usado na fritura dos salgados por dia.

“Produto que seria jogado no ralo”, disse um estudante.

Outro projeto que chamou atenção do videomaker foi o de irrigação automática de solo. O grupo criou uma maquete que representava uma fazenda dividida em vários espaços, inclusive, uma área de 1 hectares para plantação de melancia. Na apresentação feita exclusivamente para produção do vídeo, cada aluno explica a importância de cada detalhe.

