MPAC recorre contra liberdade provisória de policial que atirou em casal na Expoacre

Na tarde desta terça-feira, 8, foi confirmada a morte do jovem Wesley Santos da Silva, de 20 anos, ferido com um tiro juntamente com sua namorada Rita de Cassia da Silva Lopes, de 18 anos, na madrugada da última segunda-feira, 7, no Parque de Exposição Wildy Viana, pelo Policial Penal e ex-diretor do presídio de Senador Guiomard, Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, de 38 anos. A morte coincidiu com a soltura de Raimundo no hoje após audiência de custódia. A reportagem do ac24horas conversou com o Promotor de Justiça, Efrain Mendonza, que atua na Vara do Tribunal do Júri e apesar de não ter atuado na audiência de custódia, discordou da soltura do policial. O representante do Ministério Público afirma que a ação do policial penal foi por vingança...