A luz depois das trevas da pandemia!

A realização da Expoacre este ano teve um brilho muito especial. No lugar das máscaras, do álcool em gel, do confinamento e do medo, sorrisos, abraços, beijos, lágrimas de alegria, muita gente bonita e reencontros com a alegria de viver. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) foi muito feliz ao dizer durante uma entrevista, “o dinheiro, os negócios são muito importantes na Expoacre, porém, o mais importante é ver tantas pessoas felizes expressando autoestima’ (ou seja, fé, disposição e confiança no futuro).

Foi o que se viu na Expoacre com uma organização, parcerias e eficiência. Alguém poderá até reclamar de algum detalhe, tudo bem, ninguém é perfeito. Destaque para a cobertura da imprensa de uma maneira geral. Mostrou até dois sambas de peia. Um na avenida Chico Mendes na cavalgada e outro durante um show. Nada de grave. Nota para as instituições públicas envolvidas no evento, em especial a Polícia Militar, garantindo a segurança de todos. Lembrando que o fim da pandemia da Covid-19 foi declarado no dia cinco de maio de 2023, ou seja, há cerca de três meses. Que venha o Dia dos Pais, Natal e Ano Novo…

“A Expoacre esse ano foi virada de chave”. (Alysson Bestene, coordenador da Expoacre)

. Entre os dias cinco e 15 de agosto acontece a festa de N. Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá.

. A presença de políticos é esperada na região.

. Aliás, muitos políticos apeados do poder deixaram de comparecer à festa; o interesse era somente eleitoral e eleitoreiro; perdeu a eleição, perdeu a fé.

. Bem que o bispo disse!

. Prefeitura de Rio Branco trabalhando intensamente nas ruas!

. Segundo o prefeito Bocalom, não vai faltar dinheiro para recuperação e pavimentação de ruas e avenidas.

. Dizem os entendidos que o verão para valer começa agora.

. As queimadas também!

. O professor Minoru Kimpara está se saindo muito bem à frente da Fundação Elias Mansour; só precisa melhorar a divulgação.

. As informações precisam chegar ao andar debaixo.

. Não fosse a dedicação dos deputados Luís Gonzaga (presidente) e Nicolau Júnior (primeiro secretário), a Casa do Povo não teria muito o que comemorar neste primeiro semestre.

. Espera-se mais ações dos representantes do povo no segundo semestre!

. No plenário, o deputado Edvaldo Magalhães (PC do B), líder da oposição, foi o regente da orquestra.

. A base do governo desafinou muito na defesa da gestão dando brecha para o Edvaldo fazer a festa.

. Fala-se que o presidente Lula tá vindo aí para o lançamento de várias obras, vai que é tua Petecão!

. Educação se faz com muito trabalho; Saúde, também!

. Aberson Carvalho e Pedro Paschoal estão indo bem.

. A propósito, o tráfego na BR-364 melhorou bastante.

. Na BR-317, também!

. Bom dia!