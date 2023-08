Apesar das posições pessoais firmes e claras contrárias ao governo do presidente Lula (PT), os partidos dos senadores Alan Rick e Márcio Bittar, dos deputados federais Eduardo Veloso, coronel Ulisses, Meire Serafim; Roberto Duarte e Antônia Lúcia; Socorro Neri, Gerlen Diniz e Zezinho Barbary, ou seja, União Brasil, Republicanos e PROGRESSISTA foram engolidos pela máquina do poder petista. Com a decadência do bolsonarismo, todos eles (os partidos) ou estão, ou farão parte da base de Lula. Foram cooptados com cargos.

Alan Rick, Márcio Bittar, coronel Ulisses e Roberto Duarte têm se mostrado inflexíveis em não apoiar o presidente Lula e a decisão de seus partidos. Consta que Eduardo Veloso e Antônia Lúcia foram tentados pelas ofertas palacianas. Tentação não é pecado! Quanto ao PROGRESSISTA, as negociações acontecem durante toda essa semana. Para o PP local, é muito natural o partido ser convidado para garantir governabilidade. Nesse jogo, até o PL de Bolsonaro anda traindo seus ideais de Deus, pátria e família. O prof. Olavo de Carvalho deve estar se revolvendo no túmulo.

Enquanto o ex-presidente Jair se vê inelegível e todo enrolado com denúncias que pipocam diariamente envolvendo joias, Rolex e mansões; com o governador Zema das Minas Gerais querendo assumir o lugar dele e propondo a divisão entre o Norte/Nordeste, Sul/Sudeste, os partidos que eram de sua base fiel capitulam diante do PT. Bem profetizou o general Augusto Heleno: “Se gritar pega o Centrão, não fica um meu irmão”. A máquina do poder engole homens e caráter.

“Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida”. (Oscar Wilde)

. Tem pato novo querendo mergulhar fundo!

. Os deputado Nicolau Júnior e Luís Gonzaga terão um concorrente da base do governo na disputa pela 1ª Secretaria;

. Como disse, um pato novo.

. O moço já está em campanha em sua base política afirmando aos apaniguados que vai ocupar o cargo que hoje é de Nicolau Júnior.

. Só lembrando ao desavisado que a chapa atual é blindada.

. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) conseguiu um “status” eleitoral tão forte junto a população que para eleger-se senador não precisa gastar um real do seu bolso com deputados e lideranças políticas.

. Na verdade, eles é que precisarão estar na sombra de Gladson para garantir a reeleição.

. É o que mostram pesquisas para consumo interno.

. As mesmas pesquisas colocam no podium Marcus Alexandre, Jéssica Sales e Leila Galvão.

. E assim caminha a política…

. Questionado se apoiaria o prefeito Bocalom, o senador Márcio Bittar disse que o União Brasil tem o coronel Ulysses, porém, tudo é possível, menos estar no mesmo palanque com Marcus Alexandre, o PT, PC do B e cia ltda.

. Uma coisa não se pode negar: Bocalom vem trabalhando muito nesse verão.

. Por outro lado, Alysson Bestene foi muito bem na gestão da Expoacre.

. O PSDB com o professor Minoru está aberto às negociações políticas.

. Lá pelo Vale do Acre o PSDB deu uma de cavalo paraguaio.

. A propósito, quem foi o inteligente que criou uma feira agropecuária no interior na metade do mês, depois da Expoacre e com a festa de N. Senhora da Glória acontecendo em CZS?

. Parabéns!

. Bom dia!