Engarrafamento de veículos marca penúltima noite de Expoacre em Rio Branco

O governador Gladson Cameli vai lançar oficialmente a Expoacre Juruá 2023, em Cruzeiro do Sul, no próximo sábado, 12, às 11 horas, no local do evento, estacionamento do Estádio Arena do Juruá. No local Deracre está asfaltando a área onde são realizados os shows. E segundo o gestor da Seop em Cruzeiro do Sul, Valdeci Simão, o trabalho de manutenção e recuperação do espaço começa nesta segunda, 7. A Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro, com cinco noites de evento, sendo um a mais do que em 2022. A Feira será realizada novamente na área do Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405. Programação A programação oficial da Expoacre Juruá 2023 será divulgada somente no lançamento, mas já há ações...