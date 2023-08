“Todo mês entregamos um espaço cultural revitalizado no Acre”, diz presidente da FEM

No segundo bloco do Bar do Vaz Especial Expoacre, o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, conversou com o ac24horas e Ecos da Notícia, para falar sobre os trabalhos realizados pelo governo do Acre neste primeiro semestre de 2023.

Feliz com a trajetória até o momento, o representante destaca que atua com os cuidados de aproximadamente 42 espaços culturais no Estado, dando ênfase para 10 somente em Rio Branco.

“Desde que nós assumimos, em janeiro de 2023, a gente tem praticamente todo mês entregue um espaço revitalizado. Um exemplo é a Biblioteca Pública, que iniciamos uma intervenção lá. Fizemos o trabalho de reforma e melhoramos o espaço”, explica.

Outros locais que foram melhorados pela entidade, segundo ele, foram o Barracão Thiago Matias, na baixada, o Memorial dos Autonomistas, o Teatro Hélio Melo e o Museu da Borracha, que já está quase pronto, além do interior, como o Teatro Nauas, em Cruzeiro do Sul e a Biblioteca de Tarauacá.

Outra importante área que será inaugurada, pelo menos a primeira parte nesta semana, é o Museu dos Povos Acreanos. De acordo com Kinpara, apesar das dificuldades para a conclusão das obras, que ocorrem desde 2016, até o final deste ano, tudo estará pronto.

“Recebemos a obra física em abril deste ano, mas o museu ele não é só a obra física, ele tem um conceito. Ele conta a história dos povos acreanos. Está faltando pouco, acredito que nós já temos 70% dele. Até o final do ano a gente entrega um espaço lindo”, disse.

Minoru ainda fala o que o público encontrará no local e afirma que será um dos lugares mais visitados no Estado, com diversos atrativos para todos os públicos.

“Lá é um complexo cultural, que iremos disponibilizar um dos espaços mais visitados no Acre. Lá vai ter um meandro, que é o percurso de um rio bem na frente do espaço. E ali vai ter apresentações teatrais, música, dança e muitas atividades. Será um palco cultural aberto. Já dentro, terá um átrio e um gigante auditório, fora as galerias”, esclareceu.

