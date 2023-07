Fãs enfrentam fila gigante para o show de Natanzinho neste domingo na Expoacre

Em mais uma noite de Expoacre, neste domingo, 30, é dia de show com o artista nacional, Natanzinho. Antes mesmo do início da apresentação, uma fila gigante se formava na Arena do Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco.

Para quem não comprou ingressos, a bilheteria foi aberta às 18h e a festa do cantor com diversos sucessos, sendo um dos maiores nomes da atualidade, está prevista para iniciar às 23h, mas antes tem o pré-show com o Trio Furacão.

“Eu cheguei na Expoacre às 20h40. Gosto muito do Natanzinho e vim sozinha para ver ele. As músicas que mais gosto dele é ‘Love Gostosinho’ e ‘Confiei Em Ti’. Sou fã desde que a música ‘Cabaré’ lançou”, disse uma apaixonada pelo cantor, que era a primeira da fila.

Acompanhe a cobertura completa da Expoacre 2023 no ac24horas e no Ecos da Notícia.