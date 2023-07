Prefeitura rebate Fieac e garante que houve tratativas com diretor nacional do SESI/SENAI sobre programa 1.001 dignidades

A Prefeitura de Rio Branco emitiu uma nota nesta sexta-feira, 27, rebatendo o Sistema Social da Indústria – Sesi, que se pronunciou negando que havia tomado conhecimento das tratativas sobre o “Programa 1.001 Dignidades” do prefeito Tião Bocalom programado para maio de 2024.

Segundo a gestão municipal, no dia 3 de novembro de 2022, Bocalom se reuniu de forma remota com o diretor nacional do SESI/SENAI, Rafael Lucchesi, onde foi apresentada busca de parceria ao programa. Além das tratativas iniciadas pela Prefeitura de Rio Branco, no ano de 2023, a Secretaria Municipal de Planejamento realizou diversas reuniões, incluindo visitas técnicas in loco ao Senai, no dia 16 de maio de 2023. A prefeitura também citou que enviou OFÍCIO Nº SEPLAN-OFI-2023/0048, que inclusive foi recebido pelo Fieac em 19 de maio de 2023. “A Prefeitura Municipal de Rio Branco e a Secretaria Municipal de Planejamento destacam que diante dos fatos narrados, considera as postagens da Fieac desapropriadas e espera que a instituição possa manter organizado os documentos recebidos para evitar a veiculação de notícias falsas”, esclareceu.

A assessoria da prefeitura ressaltou ainda que a Fieac tem procurado insistentemente a Prefeitura de Rio Branco para reivindicar obras e isenções de IPTU, em áreas de execução do Projeto 1.001 Dignidades. “Destacamos o compromisso da Prefeitura Municipal de Rio Branco e da Secretaria Municipal de Planejamento na transparência e comprometimento com o desenvolvimento do município de Rio Branco”, encerrou.