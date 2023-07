Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado com marcas de tortura e tiros

FOTO: JOSÉ/SECOM Após o fim da rebelião nesta quinta-feira, 27, que culminou com a morte de 5 detentos no Presídio Antônio Amaro, na capital acreana, começou a especulação da possível demissão do diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), Glauber Feitoza, que ocupa o cargo desde abril do ano passado. A reportagem do ac24horas conversou com Glauber na tarde de hoje. O gestor do IAPEN afirmou está tranquilo, que continua trabalhando normalmente e que não foi comunicado de nenhuma decisão por parte do governo. “Estou trabalhando normalmente, estamos no restabelecimento da ordem no presídio e essa é uma decisão que só cabe ao governador. Estou muito tranquilo”, afirma. Glauber repetiu o que foi dito pelo secretário de Segurança Pública do Acre no início da tarde desta quinta em coletiva à...