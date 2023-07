Acreana morre em decorrência de pneumonia no Espírito Santo e família pede ajuda

Familiares da jovem acreana Sara Lima Cruz, de 25 anos, que faleceu na tarde de ontem, 23, em Vitória, no Espírito Santo, buscam ajuda financeira para transladar o corpo para Rio Branco, onde mora a família, incluindo o seu único filho, de cinco anos.

Sara deixou o Acre em maio deste ano com a pretensão de encontrar no sul do país qualidade de vida e estabilidade financeira suficiente para dar à família uma vida melhor, mas passou a ter problemas para curar um quadro de pneumonia, o que resultou no agravamento da doença.

O companheiro de Sara, Deilson Dias, de 31 anos, disse que a situação passou a ficar crítica a partir de um simples cansaço: “por volta do meio-dia, quando foi tomar banho, Sara me chamou. Ela estava tomando banho sentada em uma cadeira de plástico. Por causa do cansaço, ficava facilmente ofegante. Quando cheguei, me ajoelhei na frente dela, segurei sua mão, fiz uma massagem nas costas tentando acalmá-la, mas ela foi apagando, começou a se contorcer e ficar roxa. Nesse momento entrei em desespero, desci rapidamente as escadas, aos gritos pedindo para que alguém chamasse uma ambulância. Abri o portão do prédio, e chamei o primeiro desconhecido que encontrei com carro, ele subiu comigo, me ajudou a tirar ela do banheiro, colocamos ela na cama, e logo em seguida, em cerca de 10 minutos, chegou a primeira equipe do SAMU. Realizaram os procedimentos de primeiros socorros, mas tiveram que acionar outra de suporte avançado, que demorou outros 5 minutos, realizaram um atendimento de suporte mais avançado, com oxigênio e massagem cardíaca, mas sem sucesso”. No laudo da necrópsia, a médica responsável escreve que a razão da morte foi tromboembolismo pulmonar, sendo encontrado um coágulo que interrompeu a passagem de ar para os pulmões de Sara.

Agora, familiares e amigos pedem ajuda para transladar o corpo até Rio Branco. O custo é estimado em R$ 25.000,00. Quem puder ajudar, o PIX à disposição está no telefone 68 99953-7172, no Banco do Brasil, em nome de Caio Leandro Cavalcante, ex-marido de Sara e pai de seu filho.