No Acre, maioria dos roubos ocorre nas quartas, sextas e sábados e a luz do dia

No Acre, a grande maioria dos roubos ocorre no período entre às 18h e 22 horas, segundo o Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre, nos primeiros quatro meses de 2023, as horas com maiores incidências de roubos foram, pelo período da madrugada, a zero hora, 4 horas e 5 horas; pelo período da manhã, às 10 horas e 11 horas; pelo período da tarde, às 13, 14 e 17 horas e, pelo período da noite, das 19 às 21 horas.

Ou seja: os crimes em geral acontecem em plena luz do dia. Como exemplo, os roubos ocorridos às 13 horas aumentaram em 2023 em comparação a 2022 e 2021.

Segundo o Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre, entre as regionais de segurança pública da Capital, apenas a 3ª Regional apresentou aumento no número de roubos na última semana de abril de 2023 em relação à média semanal do ano inteiro.

Em relação às regionais do interior, a 5ª, 6ª e 7ª Regionais – (Tarauacá/Envira, Juruá, Purus) -apresentaram aumento na última semana de abril de 2023 em relação à média semanal do ano inteiro. Já o Estado do Acre na totalidade, este apresentou redução de 2,7% na última semana de abril em relação à média semanal dos roubos ocorridos em todo o ano de 2023.

Nos quatro meses de 2023, os roubos em Rio Branco e Bujari ocorreram com mais frequência em dias de sexta-feira e sábado; na 2ª Regional de Segurança Pública, que considera somente ocorrências na capital, esses crimes foram mais frequentes no sábado e quarta‐feira; na 3ª Regional (Capital e Porto Acre): na quinta‐feira e sábado; na 4ª Regional (Juruá): na quarta‐feira, sábado e segunda‐feira; na 5ª Regional (Tarauacá/Envira): na quarta‐feira e sábado; na 6ª Regional (Purus): na sexta‐ feira e terça‐feira; na 7ª Regional (Baixo Acre): no domingo e segunda‐feira; na 8ª Regional (Alto Acre): na quarta‐feira, sexta‐feira e sábado; e no Estado na totalidade: sexta‐feira, sábado e quarta‐feira.