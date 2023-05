Conheça o gaúcho que mora em “casa” de papelão feita em ponto de ônibus no Acre

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) divulgou uma nota na manhã deste sábado, 20, em relação ao posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM/AC) sobre a Lei Estadual para pessoas portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O CRM pede que o estado seja obrigado, em caráter de urgência, a não aplicar artigo da Lei Estadual n.º 2.976/2015, que submete o laudo médico de estudantes com autismo à deliberação de equipe pedagógica para concessão de profissional mediador, considerando que tal equipe não possui capacidade e conhecimento médico para fazer esse tipo de análise.

A Aleac afirma que o pedido do CRM é uma tentativa torpe de estabelecer uma desnecessária reserva de mercado, simplesmente porque incluímos na lei que a necessidade do mediador não precisa ser definida, exclusivamente, por meio da expedição de um laudo médico.

Diz ainda que o relatório não tem poder de se opor ou de substituir um laudo médico que ateste a condição de TEA, mas sim poder suprir a ausência deste no que diz respeito a necessidade de contratação do mediador para alunos com TEA, jamais interferindo no diagnóstico.

Por fim, a Assembleia Legislativa declara que ao contrário da que alega o CRM/AC, os deputados estaduais da ALEAC facilitaram a vida dos autistas e de suas famílias no que tange à contratação de mediadores e não dificultaram.

Confira a nota da Mesa Diretora da Aleac:

