Ela não gosta de extremismos, radicalismos nem sobressaltos. Exerce o mandato com zelo, dedicação e inteligência colocando os interesses do país e do Acre acima de debates ideológicos infrutíferos e politiqueiros.

Para a deputada federal Socorro Neri (PROGRESSISTA), a política deve ser exercida com responsabilidade, equilíbrio e nobreza. Uma voz lúcida na Câmara Federal e no Congresso.

Quem acompanha seu trabalho nas redes sociais e na imprensa percebe o gosto da parlamentar pelas pautas mais importantes da atualidade como Meio Ambiente, Educação, Segurança, Saúde e Cultura. Ela, que foi premiada como prefeita de Rio Branco, leva toda a experiência para os debates nas Comissões da Câmara, especialmente a Frente Parlamentar Mista da Educação. Socorro Neri tem um só discurso. Não age sobre pressão ou emoção para agradar plateias.

“Se você acha que educação é cara, experimente a ignorância”. (Robert Orben)

. Os radicais protestam contra a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, em Brasileia para discutir segurança na fronteira.

. É por essas e outras que o presidente Jair Bolsonaro não está no poder, mas ninguém aprende, não enxerga e nem muda.

. Em primeira mão:

. Lula não será candidato à reeleição.

. Alckmin, Tebet, Hadade…na agulha!

. Consta que o deputado cassado Deltan Dallagnol será candidato a prefeito de Curitiba; excelente ideia.

. Como diz o amigo e mestre Sílvio Martinello, é onde a cobra fuma, a jiripoca pia e a cobra torce o rabo.

. Alguns vereadores do interior se gabando de que nunca ganharam tanto dinheiro de um grupo político que está há cerca de seis anos à frente de uma gestão.

. Uma hora o MPE descobre!

. “Nem sempre, meu caro Watson! Nem sempre”.

. Você acha mesmo, Macunaíma?!

. “Achar é para amadores, tenho certeza”.

. Como anda o PROGRESSISTA?

. “Tá dominado, o Bocalom que trate de ir para outra sigla”.

. E o PSDB?

. “Em compasso de espera…”

. O Minoru poderá ser o candidato a prefeito de Rio Branco com apoio do governo?

. “Sem chance”!

. E o Marcus Alexandre?

. “Impossível”!

. Qual a dica para o final de semana, Macunaíma?

. “Vidas em Jogo” (Netflix); quem assiste nunca mais é o mesmo.

. Bom dia!