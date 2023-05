Comitiva de Flávio Dino está a caminho de Brasileia para palestra e entrega de viaturas

O senador da República Sérgio Petecão (PSD) usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 19, para anunciar que a comitiva do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já está a caminho do município de Brasiléia, nesta sexta-feira, 19.

Dino estará no município onde participa de seminários e faz a entrega de viaturas e equipamentos ao governo do Acre. Um dos seminários que será realizado vai discutir umas das principais ações para o enfrentamento à violência no estado, que é o fortalecimento do combate ao crime nas fronteiras acreanas.

Petecão, um dos parlamentares de prestígio no governo Lula e integrante da comissão de segurança pública do Senado da República, desejou boas vindas ao Ministro. “Parabéns por se preocupar com nossas fronteiras, o Acre agradece”, comentou.

Outro evento incluído na agenda ministerial no Alto Acre é a apresentação do Programa Nacional de Segurança com Cidadania – Pronasci II.