“Sem leis mais duras, estaremos enxugando gelo”, diz Ulysses

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, do município acreano que faz fronteira com a Bolívia e o Peru, parabenizou a iniciativa do governo na realização do Seminário com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino e destacou que irá pedir atenção do Governo Federal em relação aos problemas migratórios na região.

Segundo o representante, a região que há diversos anos convive com o drama de crimes voltados para o tráfico de drogas, além de possuir uma faixa praticamente aberta e sem proteção, agora vivencia novamente problemas com imigrantes venezuelanos, o que pode se tornar um caos total no Brasil.

“Estamos vivendo novamente um aumento considerável do número de migrantes, em especial os venezuelanos. Todo mundo sabe que o Chile começou a expulsar os venezuelanos, que entraram no Peru e pelo menos 400 mil estão ilegais lá, vindo com destino para o Brasil com passagem pelo Acre”, declara.

Jerry informa que enxerga a questão como problema humanitário, mas que também faz parte da segurança pública de todo o país. E afirma que também irá pedir um olhar mais prioritário para esse tema, que sofre com a falta de incentivo e investimentos.

“Viemos aqui com a intenção de na nossa fala colocar a necessidade de termos um posto avançado da Polícia Federal, lá no município de Assis Brasil com mais agentes. É algo que necessitamos muito”, comenta.