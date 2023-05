Ministro entrega investimento de R$ 3,1 milhões em veículos à segurança nas fronteiras do Acre

Foto: Alexandre Lima/Alto Acre

O voo que leva a comitiva do Ministro de Segurança Pública, Flávio Dino, até o município de Brasileia, no Acre, acaba de pousar no Aeroporto Internacional de Cobija, na Bolívia, por volta das 10h desta sexta-feira (19). Do país vizinho, Dino segue de carro até à cidade brasileira que faz tríplice fronteira com Bolívia e Peru.

Com ele, está o senador da República, Sérgio Petecão. O ministro cumpre agenda que conta com a entrega de viaturas e equipamentos, além de seminários sobre enfrentamento aos crimes nas fronteiras.

Às 10h10, no horário local, está marcada entrevista coletiva no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem e Comércio (Senac), no bairro Eldorado, na cidade fronteiriça. Em seguida, está marcada uma cerimônia de apresentação do Pronasci 2, com entrega de viaturas e equipamentos para o governo do Acre.

Dino participa ainda, às 11h30, do Seminário com primeiro debate sobre. “Ações para Enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro. E, pela parte da tarde, acontece o seminário com segundo debate com o tema: “O que dizem os Dados e as Pesquisas Sobre o Tráfico de Drogas Transfronteiriço nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro?”.