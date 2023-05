Delegado do Gefron pede a ministro capacitação de operadores da segurança

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento lança na próxima terça-feira (23) o primeiro episódio do FórumCast Empresarial, que consiste em um quadro de entrevistas com empresários e representantes dos setores produtivos da indústria, tecnologia e inovação, agronegócio, turismo e comércio exterior sobre a atuação, relevância e desafios de cada segmento no Estado do Acre e os projetos em desenvolvimento.

As entrevistas são conduzidas pelos jornalistas Brenna Amâncio e Tiago Maia Martinello e vão começar a ser lançadas durante a Semana da Indústria, entre os dias 22 e 26 deste mês.

O projeto foi elaborado com o objetivo de aproximar o Fórum da comunidade e instituições, além de construir um canal de interação com os setores produtivos, divulgando as ações em andamento.

Cada episódio terá um entrevistado conversando sobre o setor ao qual está ligado e trazendo novidades, informações, dados sobre produções, dicas, planejamentos e as dificuldades de empreender na região.

O presidente do Fórum Empresarial, José Adriano, contou que o FórumCast é uma oportunidade criada para manter uma comunicação e levar informações não apenas com os empresários dos setores produtivos, mas também com a sociedade. “Essa é a ideia, acho que será um excelente momento para iniciarmos essa relação com a sociedade”, destacou.

José Adriano disse ainda que a ideia surgiu de uma necessidade em separar as funções dos setores das questões que acontecem em momentos de crise. “Quando somos chamados para fazer uma entrevista em um veículo de comunicação, existe aquele momento do impacto que está se passando, então, teremos uma comunicação mais cadenciada para que possamos, pontualmente, explicar como o setor trabalha, que tipo de contribuição estamos dando para a economia, porque é importante defendermos os interesses do estado e os empregos aqui”, complementou.

Para o empresário, a forma de defender os empregos é por meio da manutenção das empresas que estão estabelecidas no estado. “Esse é o formato que pretendemos receber como retorno desse modelo de comunicação. Mas, existe também outro ponto que nos preocupa, que é a politização da fala, então, nosso FórumCast tem essa condição de fazer essa conversa desobrigada de qualquer viés político”, concluiu.

O bate-papo estará disponível no canal do YouTube do FórumCast (www.youtube.com/@forumempresarialdoacre), nas redes sociais e site do Fórum Empresarial.

Assessoria Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre