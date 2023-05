Prefeitura anuncia processo seletivo com 227 vagas e salários de até R$ 7.100,00 na Capital

Nesta quarta-feira, 17, a Prefeitura de Rio Branco anunciou a realização de processo seletivo para o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – Saerb, com 227 cargos de ampla concorrência e 10 para PCD, nos níveis fundamental incompleto, completo, médio e superior. Os salários variam de R$ 2.300,00 a R$ 7.100,00.

Para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o processo seletivo faz parte de uma mudança estrutural inédita para o Saerb: “assumimos com falta de equipamentos e de funcionários, muita coisa precisou ser feita, mas gostamos do desafio. Eu sei que vamos dar conta disso”, disse.

O diretor-presidente da instituição, Enoque Pereira de Lima, disse que o período da contratação é de 1 ano, prorrogáveis por mais 1 ano: “esse processo foi um compromisso do prefeito e vai dar reforço na parte técnica e operacional nessa instituição, trazendo melhoras significativas na entrega do serviço do Saerb à população”.

As inscrições poderão ser feitas do dia 22 ao dia 26 deste mês, o edital estará disponível no site da Prefeitura de Rio Branco a partir de amanhã.

Veja as vagas disponíveis: