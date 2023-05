TSE cassa mandato de deputado de Deltan Dallagnol

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu por unanimidade cassar o registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

O recurso foi apresentado pela federação Brasil da Esperança (PT-PC do B-PV) no Paraná e pelo PMN (Partido da Mobilização Nacional), mas chegou à Suprema Corte Eleitoral. Os partidos questionaram a ficha limpa do congressista, já que ele responde a processos administrativos.

Os ministros seguiram o voto do relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, que considerou que o deputado antecipou sua demissão do cargo de procurador no Paraná para evitar uma punição administrativas do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), a qual poderia torná-lo inelegível.

O ex-coordenador da força tarefa da operação Lava Jato no Paraná ainda pode recorrer da decisão no STF (Supremo Tribunal Federal). O deputado foi o mais bem votado no Paraná nas eleições de 2022, com 344 mil votos. A Corte Eleitoral decidiu que os votos de Dallagnol podem ser destinados ao seu partido, o Podemos.

PODER 360