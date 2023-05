Saiba como ter acesso ao Auxílio-Funeral, serviço disponibilizado pela prefeitura

Apesar da presença de seguranças nas unidades de saúde, pacientes e acompanhantes continuam passando por momentos de terror em hospitais na capital acreana.

Ana Paula Oliveira, 29 anos, está acompanhando a irmã na Maternidade Bárbara Heliodora e conta que na madrugada desta terça-feira, 9, percebeu que sua bolsa tinha sumido.

Ela relata que contou o fato à segurança da unidade de saúde e retornou ao leito. Uma outra paciente ao entrar no banheiro foi surpreendida com a presença de um marginal no local armado com uma faca. “Por volta de 2 da madrugada percebi que minha mochila tinha sumido, falei com o segurança e ele disse que quando ficasse de manhã ia olhar nas câmeras, concordei e voltei pro leito já que sou acompanhante. Uns 30 minutos depois, uma paciente entrou no banheiro e começou a gritar pedindo socorro. O homem que estava acompanhando essa mulher entrou no banheiro e o cara já tava pulando a janela. A paciente disse que o cara estava atrás do box do banheiro e apareceu com uma faca fazendo sinal pra ela fazer silêncio quando ela começou a gritar e ele fugiu”, conta.

Ana Paula diz que o homem ainda chegou a ser preso, mas foi solto porque não estava mais com sua bolsa e a faca. “Chamamos os seguranças, eles acionaram a polícia e conseguiram pegar o cara mas não estava mas com a faca e nem a bolsa. A paciente que viu o rapaz foi chamada a ir à delegacia, mas como está internada não tinha como ir, o policial afirmou que ia ter que soltar o rapaz porque não tinha testemunha”, relata.

O temor de pacientes e familiares é que a unidade de saúde volte a ser alvo de bandidos, já que em várias oportunidades aconteceram furtos e até tentativa de roubo de armas dos vigilantes que trabalham na maternidade.

A direção da MBH afirmou que, além da presença dos vigilantes, já pediu para que sejam colocadas grades de proteção nas janelas da unidade de saúde e aguarda uma autorização, já que o prédio é tombado como patrimônio histórico da capital acreana.